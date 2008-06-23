Києву передають землю для нового стадіону

Київ. 23 червня. УНІАН. 25 червня планується підписання чотиристороннього договору в присутності Президента України про передачу Києву земельної ділянки в районі Експоцентру під будівництво нового стадіону для проведення фіналу футбольного чемпіонату Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО після робочої наради з приводу знесення недобудованої будівлі біля НСК «Олімпійський» і відшкодування компенсації забудовнику – компанії «Юджин».

«Щойно підпишемо договір, почнеться знесення. Договір плануємо підписати в середу», - сказав він.

Він зазначив, що це буде чотиристороння угода, яку підпишуть КМДА, «Юджин», Держуправління справами та уряд України.

Він підкреслив, що підписання планується здійснити в присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, договір передбачатиме, що Київська міськадміністрація з міського бюджету має перерахувати Держуправлінню справами 225 млн. грн. на розвиток Експоцентру протягом 4-х років, зокрема 30 млн. грн. – вже цього року.

Земельну ділянку в районі Експоцентру держуправління передасть місту і далі КМДА передає його компанії «Юджин» як компенсацію за знесення “Троїцького”. За його словами, передбачається, що компанія здійснить на цій земельній ділянці будівництво ще одного нового стадіону з відповідною інфраструктурою.

За інформацією А.ГОЛУБЧЕНКА, з міського бюджету також буде виплачена сума в розмірі від 21 до 25 млн. грн. на роботи по знесенню недобудованої будівлі біля НСК «Олімпійський».

Відповідні проекти рішень Київради за дорученням першого заступника голови КМДА будуть підготовлені, винесені на найближче засідання сесії Київради і включатимуть як оформлення землевідведення по даній земельній ділянці, так і зміни до бюджету Києва на поточний рік.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Державне управління справами дало згоду передати київській общині земельну ділянку біля Національного виставкового комплексу «Експоцентр України» для будівництва нового стадіону до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

“Земельну ділянку Державне управління справами передає київській общині. А потім ми маємо вирішувати питання, як передавати це «Юджину», адже передача від Державного управління справами київській общині – це більш-менш зрозуміла процедура, а що стосується передачі «Юджину», то, на превеликий жаль, є закон, який забороняє передавати земельні ділянки без аукціону», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Для будівництва нового стадіону в Києві до Євро-2012 передбачалося знайти земельну ділянку площею 35-40 га. Міська влада розглядали дві земельні ділянки з цією метою: одну – біля Експоцентру за Льодовим стадіоном, другий - на території Рембази в Дарницькому районі. Але остання земельна ділянка знаходиться на балансі Міністерства оборони, яке відмовилося віддавати її київській общині.