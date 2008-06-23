Тернопіль. 23 червня. УНІАН. Тернопільська та Запорізька обласні ради підписали угоду про співпрацю. Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар облради Борис МАШЛЯНКА, угода серед іншого передбачає реалізацію спільних інвестиційних проектів, створення та модернізацію підприємств, зокрема, “будівництва об’єктів поводження з відходами та їх утилізації”, спільну реалізацію заходів з підготовки і проведення в Україні Єврo-2012 року, сприяння укладенню прямих договорів між підприємствами.

“Запорізька обласна рада проголосила, що до 2012 року обладнає освітленням всі вулиці всіх сіл області. І після відвідин ВАТ “Ватра” голова Запорізької облради Олександр НЕФЬОДОВ висловив переконання, що в цьому їм суттєво допоможе продукція Тернопільського заводу освітлювальної техніки. Також представники гостей запропонували налагодити цікавий проект на базі Тернопільського комбайнового заводу з виробництва ліфтів для Західної України”, – повідомив Б.МАШЛЯНКА.

За його словами, офіційна делегація Запорізької обласної ради на чолі з головою облради О.НЕФЬОДОВИМ перебувала у Тернополі три дні. За цей час її представники ознайомились з роботою таких місцевих підприємств, як ВАТ “Ватра”, “Ватра-Шредер”, ВАТ “Комбайновий завод”. Також вони відвідали Почаївську лавру, Кременець, Вишневецький палац та Збаразький замок. В останній день свого перебування представники Запорізької області спільно з тернопільськими колегами поклали вінки до могил воїнів, які загинули в роки Другої світової війни.

У підписаній угоді про співпрацю вказано, що діятиме вона до 1 липня 2011 року. Підписали її голова Тернопільської обласної ради Михайло МИКОЛЕНКО та голова Запорізької облради О.НЕФЬОДОВ.