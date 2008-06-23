Київ збільшує фінансування підготовки до Євро-2012

Київською міською владою здійснено низку заходів з підготовки столиці до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

За словами першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, завдання та заходи Міської цільової програми приведені у відповідність з Державною цільовою програмою підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Згідно з Міською цільовою програмою, обсяг фінансування підготовки до проведення фіналу чемпіонату склав 40,5 млрд. грн., але сьогодні Міська програма має фінансування в обсязі 82,4 млрд. грн. (збільшення відбулося за рахунок інвестиційних ресурсів, в т.ч. за рахунок: державного бюджету – 12,9 млрд. грн.; місцевого – 18,6 млрд. грн.; інших коштів (кредити, кошти підприємств, організацій, інвестиційні) – 50,9 млрд. грн.). За словами першого заступника голови КМДА найбільш пріоритетними напрямками інвестування в рамках підготовки столиці до Євро-2012 є: транспортна інфраструктура (62,9% від загального обсягу фінансування Міської цільової програми); готельне господарство (19,6%); комунальне господарство (9,4%). Відповідно до Міської цільової програми на об’єкти спортивної інфраструктури буде спрямовано близько 1,6 млрд. грн. «Передбачається будівництво одного нового стадіону за інвестиційні кошти (1,5 млрд. грн.) та реконструкція 3-х спортивних комплексів за рахунок коштів міського бюджету на суму 32 млн. грн.», - поінформував Анатолій Голубченко.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.