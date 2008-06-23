У столиці встановлять 10 інформаційних терміналів до Євро-2012

На виконання Програми розвитку туризму у місті Києві до 2010 року та в рамках заходів з підготовки туристичної галузі столиці до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, у столиці заплановано виготовлення та встановлення 10 туристичних терміналів.

Про це повідомив офіційний веб-портал Київської міської влади з посиланням на першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка.

«Основною функцією інформаційного туристичного терміналу є надання інформації про туристичний потенціал Києва: дані про розміщення в готелях, довідкова інформація, інформація про перелік пропонованих послуг, афіша, дозвілля. Крім того, у разі потреби кожен бажаючий зможе замовити будь-яку із запропонованих послуг через такий термінал», - розповів Анатолій Голубченко.

За його словами, Головним управлінням комунального господарства КМДА вже повністю завершено розробку моделі терміналу і виготовлено експериментальну одиницю, яку найближчим часом встановлять у Києві.