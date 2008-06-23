Робочий візит Євгена Червоненка до Австрії

Як повідомили УНІАН у Національному агентстві України з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, голова Національного агентства Євро-2012 Євген Червоненко здійснив робочий візит до Австрійської Республіки.

В ході візиту Є.Червоненко зустрівся з міністром спорту Австрії Рейнхольдом Лопаткою для обговорення питань організації управління процесом підготовки до Євро-2012.

«За дорученням Президента України Віктора Ющенко ми вивчили австрійський досвід організації системи управління підготовкою до чемпіонату Європи 2008 року і візьмемо найкраще від Австрії на шляху підготовки до Євро-2012»,– зазначив Євген Червоненко.

Важливим пунктом програми візиту до Австрії було вивчення досвіду організації логістики чемпіонату, а також організації безпеки на матчах, особливо у фан-зонах.

За словами голова Нацагентсва, в Україні буде розроблена окрема програма з попередження ксенофобії і расизму терміном на чотири роки.

На запрошення австрійської сторони, голова Нацагентства Євген Червоненко відвідав футбольний матч Євро-2008 Австрія - Німеччина, де мав зустріч з представниками керівництва УЄФА.