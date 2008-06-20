ГПУ звернулася до суду щодо розірвання інвестдоговору на реконструкцію “Олімпійського”

Генеральна прокуратура України направила позов до Господарського суду стосовно Національного спортивного комплексу "Олімпійський" і ТОВ "Будівельна Інвестиційна Компанія ТМ" про визнання недійсним інвестиційного договору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Відповідний позов був поданий з метою захисту інтересів держави, в інтересах Кабінету Міністрів України та Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

Інвестиційним договором передбачалася реконструкція спортивного павільйону НСК "Олімпійський" з добудовою на території спорткомплексу 12-поверхової будівлі, частина якої всупереч вимогам законодавства та цілям діяльності головної спортивної арени держави передається у власність комерційної структури для розміщення офісних приміщень.