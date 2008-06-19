Вінниця пропонує визначити свій аеропорт резервним під Євро-2012

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Домбровський пропонує включити аеропорт Вінниця як резервний до державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні ЄВРО-2012.

Як повідомляє прес-служба Президента, сьогодні під час робочої поїздки до Вінниці Президент Віктор ЮЩЕНКО ознайомився з перспективами реконструкції Вінницького аеропорту.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ поінформував Президента, що за останній рік у реконструкцію аеропорту було вкладено близько 6 мільйонів гривень позабюджетних коштів і сьогодні він може відповідати усім сучасним стандартам. За словами губернатора, місцева влада бачить своїм завданням активне залучення аеропорту Вінниця до перевезення туристів. Окрім того, главу держави ознайомили з концепцією відновлення аеропорту. За словами керівника області, йдеться про те, що ефективна робота цього підприємства дасть можливість серйозно змінити економіку області та широко використовувати її транзитний потенціал. Серед базових напрямків розвитку аеропорту – пасажирські та вантажні перевезення, а також розвиток чартерних і спеціальних рейсів. Керівник Вінницької ОДА звернувся до Президента з пропозицією включити аеропорт Вінниця як резервний до державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні ЄВРО-2012. Главі держави також було продемонстровано відеопрезентацію планів щодо подальшого розвитку Вінниччини та виставку «Великі українці Вінниччини».