Формування Центру з питань безпеки та правопорядку засвідчить прогрес у підготовці до Євро-2012

В Секретаріаті Президента України впевнені, що формування Центру з питань безпеки та правопорядку засвідчить прогрес у підготовці України до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це заявила заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента у Верховній Раді України Оксана СЛЮСАРЕНКО.

За її словами, найближчим часом буде сформовано склад даного органу та визначено план його роботи. «Дуже важливо, що це відбулося до того, як Україна і Польща звітують перед виконкомом УЄФА 27 липня і перед візитом Мішеля ПЛАТІНІ. Адже ми сьогодні повинні показати прогрес в тому, що відбувається у підготовці Євро-2012”, - сказала вона. За словами О.СЛЮСАРЕНКО, безпекова частина має ключове значення у цьому процесі, саме тому призначення керівника Центру і започаткування його роботи є надзвичайно важливим кроком.

Вона нагадала, що відповідно до вимог УЄФА і угоди про проведення фінального турніру чемпіонату Європи ЄВРО-2012 Указом Глави держави від 20 березня 2008 року створено Центр з питань безпеки та правопорядку. Центр має статус допоміжного органу при Президентові України на період підготовки та проведення в Україні цього чемпіонату.

Заступник глави Секретаріату Президента наголосила, що завданнями Центру є підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо взаємодії правоохоронних та інших державних органів, органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки в містах, де проводитимуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. На Центр також покладено завдання щодо забезпечення діяльності Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з питань, віднесених до компетенції Центру.

Важливим напрямком діяльності Центру є супроводження розгляду органами виконавчої влади відповідних рішень, прийнятих зазначеною Координаційною радою.

О. СЛЮСАРЕНКО нагадала, що рішення Центру мають рекомендаційний характер.«Центр безпосередньо готує оперативно-аналітичну інформацію для Президента», – додала заступник глави Секретаріату.