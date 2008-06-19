Новий стадіон у Донецьку буде здано в 2008 році

Новий стадіон, який будується в Донецьку для футбольного клубу «Шахтар», буде здано в експлуатацію «за будь-яких розкладів» у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій ПАЛКІН.

«За будь-яких розкладів, я впевнений, стадіон, сама будівля, сам об`єкт, буде здано в 2008 році», - сказав він і пояснив: «Ми оголошували, що в травні цього року стадіон буде закінчено. Проте з початку будівництва стадіону нами були поставлені нові серйозніші завдання, як із внутрішнього насичення стадіону, так і щодо ландшафтного парку навколо стадіону».

За словами С.ПАЛКІНА, на новому стадіоні «буде встановлено такі технології, які задовольнили б уболівальників на 50 років наперед». Він уточнив, що цілісний спортивний комплекс намічено відкрити влітку 2009 року.

«Починали з одного проекту, а закінчуємо двома проектами: один – це новий стадіон і другий, окремий проект – це парк, який буде розташований навколо цього стадіону», - сказав С.ПАЛКІН.

Він повідомив, що президентом футбольного клубу Рінатом АХМЕТОВИМ «було поставлено дуже амбітне завдання – збудувати один з кращих у Європі парків». «Тому якщо раніше бюджет, який виділявся на будівництво парку, становив близько 10 млн. доларів США, сьогодні після нових вимог, які пред`являються до цього парку, бюджет становитиме більш як 30 млн. доларів», - констатував С.ПАЛКІН.

Він нагадав, що «загалом бюджет сьогоднішнього стадіону становить 250 млн. доларів США, кількість місць на стадіоні – 50 тисяч», тобто вартість одного місця на стадіоні - 5 тис. доларів США.

Присутній на прес-конференції віце-президент генерального підрядника будівництва стадіону компанії ENKA Угур КОЮНОГЛУ для порівняння повідомив, що «стадіон для англійського клубу «Арсенал» обійшовся в 12 тис. доларів за місце», а на стадіоні «Альянс-Арена» в Німеччині «66 тис. місць, вартість одного місця – 7,5 тис. доларів США».

«Ми вважаємо, що в Донецьку рекорд невеликий бюджет для проекту такого рівня порівняно з тим, що є у світі, з тим, з чим ми можемо його порівнювати», - сказав У.КОЮНОГЛУ. Він відзначив, що поки що не вирішено всі питання між компанією ENKO і замовником, але пообіцяв, що «цього року до кінця червня ми вирішимо всі технічні питання, до середини липня ми вирішимо і всі фінансові питання». У.КОЮНОГЛУ пояснив, що «спочатку був підписаний контракт з клубом про спорудження 5-зіркового стадіону, зараз багато чого змінилося, зокрема стадіон переходить з класу 5-зірок на клас «Еліт». Він уточнив, що клас «Еліт» передбачає, перш за все, високий рівень системи безпеки, достатню кількість устаткування, аби стадіон міг за три дні підготуватися до матчів тощо.

За словами У.КОЮНОГЛУ, «після того, як компанія дізналася, що Україна прийматиме Євро-2012, стандарти також змінилися, у нас буде не просто стадіон, у нас буде культурно-спортивний центр, якість проекту значно поліпшили, ніж у момент підписання контракту. Ми ухвалили рішення ще кілька місяців витратити, аби підняти його до потрібного рівня».

У свою чергу, С.ПАЛКІН повідомив, що сума контракту безпосередньо з компанією ENKO переглядається, «але це все робочі моменти, просто у них є бажання збільшити вартість даного об`єкту, вони намагаються нам довести, що вартість збільшена і т.д. і т. п., але ми працюємо в рамках контракту».

За його словами, на початку контракт «коштував 185 млн. доларів, але буквально через 4 місяці з початку будівництва були змінені наші українські норми з приводу даху стадіону, дах посилили ще в декілька разів, тим самим збільшили бюджет ще на 2,5 млн. доларів». «На сьогодні сума контракту становить 187 млн. доларів. Два дні тому ми одержали документ, в якому ENKO пред`являє нам розраховане збільшення вартості об`єкту на 101 млн. доларів без урахування ПДВ», - констатував С.ПАЛКІН.

«За великим рахунком, фінансові питання з компанією ENKA ще не вирішені, питання відкрите на сьогодні, але стадіон буде готовий в 2008 році, скільки ми додамо чи не додамо.», - підсумував він.