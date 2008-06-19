Аrсhasia Design Group здатна реконструювати “Олімпійський”

Компанія Аrсhasia Design Group заявляє, що звинувачення Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту щодо неспроможності компанії реконструювати стадіон є безпідставними.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі представника компанії Алека ЧЕНА на адресу голови Національного агентства з підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євгена ЧЕРВОНЕНКА.

”Передану позицію Міністерства щодо невідповідності статусу ми схильні вважати певним непорозумінням. Архітектори Аrсhasia Design Group мають відповідні ліцензії та сертифікати”, йдеться в листі.

Також в документі наголошується, що компанія здатна виконати всі вимоги УЄФА, як це було передбачено конкурсом. Зокрема, забезпечити технічні можливості для евакуації глядачів та інші вимоги безпеки стадіону.

Крім того, у листі зазначається, що як українським, так і закордонним архітекторам відомо, що питання місткості, доступу на стадіон та виходу з нього, питання евакуації тощо вирішуються в залежності від конфігурації земельної ділянки, топографічних та геодезичних даних, а також виданих замовником вихідних даних та завдання на проектування.

“Однак, для Аrсhasia Design Group на сьогодні повноцінно надати висновки з цих питань заважає відсутність необхідних вихідних даних, які міністерство та НСК “Олімпійський” досі нам не надали, хоча надання всіх вихідних даних передбачалось умовами конкурсу і є обов’язком замовника згідно законодавства України”, - наголошується в листі.

Компанія надала Мінсім’ї пропозиції щодо структурування відносин по реконструкції “Олімпійського”, однак ці пропозиції досі не розглянуті.

У листі зазначається, що наразі Аrсhasia Design Group веде активні переговори з міністерством як стосовно отримання вихідних даних, так і щодо структури управління проектом.

В додатках до листа містяться перелік документів з вихідними даними, які досі не отримала Аrсhasia Design Group від міністерства та замовника.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 червня, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту заявило про можливість зриву переговорів щодо реконструкції НСК “Олімпійський” з вини тайванської компанії Аrсhasia Design Group, яка виграла відповідний конкурс.

У Мінсім’ї вважають, що головні перепони переговорного процесу лежать в технічній та юридичній площинах. “З одного боку Аrсhasia Design Group відмовляється узгоджувати проект з вимогами до безпеки УЄФА. На додачу китайська компанія неодноразово висловлювала неготовність дотримуватися термінів виконання проектів, його фінансових домовленостей”, йдеться в заяві.

З іншого боку за період переговорів з 4 травня і до сьогодні компанія не оформила в Україні ліцензійних документів, без яких неможливе підписання навіть попередньої угоди з міністерством щодо початку реконструкції стадіону, стверджують в Мінсім’ї.

“Юридичний статус Аrсhasia Design Group до сьогодні залишається невизначеним. Компанія досі не надала документів, що підтверджують право на здійснення будь-якої діяльності в Україні, а також не запропонувала організаційної схеми виконання робіт з реконструкції стадіону, яка б відповідала законодавству України”, - наголошується в заяві.