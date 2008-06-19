Фатхутдінов став керівником Центру з питань безпеки та правопорядку
10:45, 19 червня 2008Футбол 2012
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Розпорядження Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Василя ФАТХУТДІНОВА керівником Центру з питань безпеки та правопорядку за його згодою.
Про це йдеться в розпорядженні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.
Керівнику Центру з питань безпеки та правопорядку доручається у двотижневий строк подати на затвердження персональний склад відомства.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня В.ЮЩЕНКО утворив на період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Центр з питань безпеки та правопорядку.
Довідка УНІАН. В.ФАТХУТДІНОВ обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки з грудня 2006 року по грудень 2007.
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