Фатхутдінов став керівником Центру з питань безпеки та правопорядку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Василя ФАТХУТДІНОВА керівником Центру з питань безпеки та правопорядку за його згодою.

Про це йдеться в розпорядженні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Керівнику Центру з питань безпеки та правопорядку доручається у двотижневий строк подати на затвердження персональний склад відомства.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня В.ЮЩЕНКО утворив на період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Центр з питань безпеки та правопорядку.

Довідка УНІАН. В.ФАТХУТДІНОВ обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки з грудня 2006 року по грудень 2007.