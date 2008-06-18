На Євро-2012 Київ думає витратити 82,4 млрд. грн.

На підготовку Києва до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року передбачено освоїти 82,4 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, згідно з Міською цільовою програмою підготовки столиці до фіналу Євро-2012, обсяг фінансування підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату склав 40,5 млрд. грн., але сьогодні Міська програма має фінансування в обсязі 82,4 млрд. грн. (збільшення відбулося за рахунок інвестиційних ресурсів, в т.ч. за рахунок: державного бюджету – 12,9 млрд. грн.; місцевого – 18,6 млрд. грн.; інших коштів (кредити, кошти підприємств, організацій, інвестиційні) – 50,9 млрд. грн.).

За словами першого заступника голови КМДА, найбільш пріоритетними напрямками інвестування в рамках підготовки столиці до Євро-2012 є: транспортна інфраструктура (62,9% від загального обсягу фінансування Міської цільової програми); готельне господарство (19,6%); комунальне господарство (9,4%).

Відповідно до Міської цільової програми на об’єкти спортивної інфраструктури буде спрямовано близько 1,6 млрд. грн.

«Передбачається будівництво одного нового стадіону за інвестиційні кошти (1,5 млрд. грн.) та реконструкція 3-х спортивних комплексів за рахунок коштів міського бюджету на суму 32 млн. грн.», - поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО.

Учасникам групового турніру гарантується наявність 4-х сучасних тренувальних центрів. Для цього будуть використані чотири тренувальних центри професійних клубів: тренувальна база ФК “Динамо” (Київ); тренувальна база ім. Віктора Баннікова; тренувальна база “Нивки” ФК “Динамо” (Київ); тренувальна база ФК “Оболонь”.

Як резерв, будуть підготовлені ще 13 стадіонів та спорткомплексів, які на сьогодні використовуються дитячо-юнацькими спортивними школами Києва.

Сфера готельного господарства міста сьогодні представлена 45 готелями потужністю понад 6 тис. номерів. Додатково, на виконання вимог УЄФА, у сфері розміщення гостей чемпіонату, Міською програмою передбачається будівництво 49 об’єктів готельного господарства за кошти інвесторів.

Загалом же до 2012 року в столиці діятиме: 13 5-зіркових готелів на 4 тис. 900 номерів; 24 4-зіркових готелі на 3 тис. 608 номерів та 38 3-зіркових готелів на 7 тис. 56 номерів.

При КМДА також створено постійно діючу комісію щодо забезпечення функціонування системи «Єдине інвестиційне вікно» з оперативного розгляду пропозицій інвесторів та залучення інвестицій з метою належної підготовки та проведення Євро-2012.

Крім того, перший заступник голови КМДА повідомив, що у травні цього року міськадміністрацією була проведена робота зі складання Генерального плану з інфраструктури Києва по підготовці Євро-2012 – це документ, який містить основну та найважливішу інформацію про кожен об’єкт інфраструктури міста, який планується спорудити та ввести в експлуатацію до початку турніру УЄФА Євро-2012, а також який активно використовуватиметься для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Всі документи Генерального плану були погоджені в галузевих міністерствах.