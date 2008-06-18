Уряд має щоквартально звітувати про підготовку до Євро-2012

Фракція Партії регіонів вважає за доцільне проведення щоквартальних звітів уряду про підготовку до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради народний депутат України Віктор КОРЖ (фракція Партії регіонів).

Також фракція Партії регіонів попросила голову ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА дати протокольне доручення уряду щодо термінового внесення на розгляд парламенту законопроектів, які стосуються підготовки до Євро-2012.

За словами В.КОРЖА, його фракція вимагає внести до порядку денного ВР проект постанови про парламентські слухання щодо підготовки Євро-2012.

В.КОРЖ розкритикував під час свого виступу підготовку урядом Євро-2012.