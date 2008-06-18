До 2012 року КМДА планує озеленити майже 50 парків

До 2012 року в Києві планується озеленити і реконструювати 49 парків, загальною площею близько 1300 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це передбачено Програмою з озеленення, ремонту та реконструкції парків і скверів міста на період 2008 – 2012 років, яку затвердив міський голова столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як зазначають у КМДА, згадана Програма розроблена комунальним об`єднанням «Київзеленбуд». Згідно з нею, окрім парків у місті передбачено здійснити роботи з ремонту й озеленення 84 скверів і бульварів, площею понад 100 га, а також 96 вулиць.

Першочергово оновлюватимуться зелені зони, розташовані у найбільш густозаселених мікрорайонах Києва. Планується створити також по кілька нових парків і скверів у кожному районі міста. Зокрема, на вулицях Васильківській, Стрілецькій, Ватутіна, Захарівській, Верховинній, проспекті Перемоги тощо.

За даними міськдержадміністрації, загалом зелені насадження Києва – ліси, парки, сквери і бульвари – становлять 67% від загальної площі міста, на кожного мешканця столиці припадає понад 20 кв. м. зеленої зони, що перевищує аналогічні показники деяких європейських столиць, зокрема Берліна й Парижа.