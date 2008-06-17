Регіонали наполягають на розгляді у ВР питання щодо Євро-2012
13:49, 17 червня 2008Футбол 2012
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Позицію оголосив лідер фракції
Фракція Партії регіонів наполягає на розгляді у Верховній Раді питання щодо підготовки України до Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на погоджувальній раді заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він зазначив, що сьогодні одні посадовці говорять про те, що підготовка триває нормально, і «ми готові» до Чемпіонату Європи з футболу, інші ж стверджують, «що нічого не робиться, і нас замінять іншою країною».
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