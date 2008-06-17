Для успішної підготовки до Євро-2012 негайно необхідно прийняти ряд законів

Для успішної підготовки України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Верховна Рада повинна негайно прийняти ряд законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Федерації Футболу України Григорій СУРКІС заявив учора ввечері на телеканалі «Інтер».

«Необхідно негайно прийняти ряд законодавчих актів, які створять привабливий інвестиційний клімат у країні», - сказав Г.СУРКІС.

Він наголосив, що цей пакет законів має бути ухвалений ще на цій сесії. Зокрема, йдеться про закон про концесію, впровадження єдиного інвестиційного вікна, закон про державно-приватне партнерство та інші.

«Все це дасть змогу українським і іноземним інвесторам вкладати гроші в економіку України», - сказав Г.СУРКІС, додавши, що тільки завдяки створенню добрих умов можна залучити 80% засобів, необхідних для проведення Євро-2012.

У свою чергу, народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ відзначила, що залишається два сесійні тижні, і ухвалення цих питань «висить на волосині».

Її також підтримав депутат Віктор КОРЖ, який сказав: «Мені уявляється це (ухвалення необхідних законів) на межі можливого».