У Польщі упевнені: хай що преса пише, а Євро-2012 буде
09:29, 17 червня 2008Футбол 2012
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Коментар голови Сенату
Голова Сенату Республіки Польща Богдан БОРУСЕВИЧ переконаний, що Євро-2012 відбудеться в Польщі та Україні.
Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН щодо поширеної деякими ЗМІ інформації про неофіційні переговори, зокрема, з Німеччиною, про можливість проведення в цих двох країнах (Польщі та Німеччині – УНІАН) Євро-2012 та відмові в цьому Україні.
Б.БОРУСЕВИЧ наголосив, «преса пише різні речі, у нас преса вільна».
Він підкреслив: «Євро-2012 буде в Польщі і в Україні, і щодо цього в мене немає сумнівів».
При цьому він наголосив, що зараз в обох країнах проводиться інвестиційна робота.
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