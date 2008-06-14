У Павленка сумніваються, що компанія-переможець зможе реконструювати “Олімпійський”

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту висловлює сумнів щодо можливості реалізації запропонованої компанією Аrсhasia Design Group Limited концепції реконструкції НСК “Олімпійський”.

Про це йдеться в переданій УНІАН офіційній заяві прес-служби Міністерства.

Разом з цим, як наголошують у прес-службі, у питаннях, пов’язаних з реконструкцією НСК "Олімпійський", Мінспорту діє відповідно до чинного законодавства та національних інтересів.

Реконструкція центральної спортивної арени, яка має прийняти фінал чемпіонату Європи з футболу 2012 року, - йдеться у заяві – є одним з першочергових та пріоритетних завдань Міністерства.

Враховуючи масштабність та складність проекту, Міністерством було ініційовано проведення відкритого архітектурного конкурсу з визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції НСК "Олімпійський". 14 квітня журі визначило переможця конкурсу – компанію Аrсhasia Design Group Limited.

24 квітня відповідно до умов конкурсу Міністерство рекомендованим листом запросило переможця конкурсу для участі в переговорах з метою якнайшвидшого підписання угоди.

З початку переговорів з Аrсhasia Design Group Limited (5-8 травня) до сьогодні Міністерство надавало всіляке сприяння компанії, розуміючи важливість даного проекту. Проте Аrсhasia Design Group Limited неодноразово висловлювала неготовність дотримуватись термінів виконання проекту, його фінансових та партнерських зобов`язань, стверджують у прес-службі.

Незважаючи на те, що Міністерство вживало заходи щодо відображення в проектній пропозиції Аrсhasia Design Group Limited організації заходів безпеки під час проведення матчів, в останньому презентованому компанією проекті ці рішення не знайшли свого відображення. Що зайвий раз підтвердило позицію експертів УЄФА про відсутність у компанії розуміння базових принципів щодо проектування стадіонів та організації безпеки, зазначають в Міністерстві.

Незалежні експерти з питань проектування стадіонів, які перебували в Україні на початку червня 2008 року на запрошення Міністерства, підтверджують висновки експертів УЄФА, висловлюючи сумнів щодо можливості реалізації запропонованої Аrshasia Design Group Limited концепції реконструкції стадіону.

Українська сторона заявляє, що з технічної точки зору запропонований проект Аrshasia Design Group Limited не в повній мірі відповідає вимогам УЄФА щодо безпеки.

Також у Міністерства є питання до юридичного статусу Аrshasia Design Group Limited, який, як наголошується у заяві, до сьогодні залишається невизначеним. “Компанія досі не надала документів, що підтверджують право на здійснення будь-якої діяльності в Україні, а також не запропонувала організаційної схеми виконання робіт з реконструкції стадіону, яка б відповідала законодавству України”, - повідомили УНІАН у Міністерстві.

Разом з цим у Мінсім’ї наголошують, що протягом останніх десяти днів після доручення Президента України з врегулювання суперечностей, пов’язаних з підготовкою стадіону НСК “Олімпійський”, були прийняті рішення, покликанні у найкоротші терміни завершити організаційний етап та розпочати реконструкцію.