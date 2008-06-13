Фінал Євро-2012 в Києві без «Олімпійського» неможливий?

Національне агентство з питань Євро-2012 наголошує, що Україна гарантувала УЄФА реконструювати НСК «Олімпійський».

Про це йдеться в коментарі УНІАН голови Нацагентства з питань Євро-2012 Євгена ЧЕРВОНЕНКА щодо ситуації з НСК «Олімпійський».

«Національне агентство з питань Євро-2012 займає позицію, що НСК «Олімпійський» все одно буде реконструйовано і наразі ми абсолютно поділяємо думку експерта УЄФА з питань стадіонів Марка ТІМЕРА, який сказав, що це буде сором для України, якщо ми проведемо фінал чемпіонату Європи 2012 з футболу в якомусь іншому місті, замість Києва, або на іншому стадіоні, замість НСК «Олімпійський», - наголосив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він нагадав, що держава дала гарантії стосовно реконструкції НСК «Олімпійський».

“Тому всі розмови щодо доцільності, чи недоцільності реконструкції повинні бути припинені, інакше держава визнає, що гарантії, які вона видала, є нікчемними”, - підкреслив голова Нацагентства.

“Ми абсолютно впевнені, що здоровий глузд візьме гору, і провал проекту Євро, провал проекту реконструкції НСК «Олімпійський» є не вигідним жодній політичній силі, жодним політичним гравцям вищого ешелону”, - впевнений він.

Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що саме це дає нам впевненість в успішності реалізації проекту НСК «Олімпійський».

За його словами, дискусія, яка відбувається останнім часом навколо цього питання, також є корисною, оскільки вона привертає увагу широкої громадськості, і тиск суспільства змусить повернутись до питання реконструкції «Олімпійського» всіх чиновників, від яких залежить доля Євро-2012.

“Ми хочемо, щоб Україні вірили, як країні, в якій існують прозорі правила гри, і до якої є довіра інвесторів. Бо саме від інвесторів залежить доля Євро-2012 в Україні», - підсумував Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня декілька експертів заявили, що реконструкція Національного спортивного комплексу «Олімпійський» лише погіршить транспортну ситуацію у Києві.