Євро-2008 дивиться рекордна кількість глядачів

Чемпіонат Європи з футболу 2008 року дивиться рекордна кількість глядачів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зокрема, інтерес до Євро-2008 підкреслюється величезними телевізійними аудиторіями, притокою туристів до Австрії та Швейцарії, а нові ідеї організаторів щодо реалізації транспортної політики і підтримки уболівальників з фізичними та інтелектуальними недоліками користуються величезною популярністю.

Телевізійні аудиторії, за словами директора УЄФА зі зв`язків з громадськістю Вільяма ГАЙАРА, - "видатні, майже історичні".

"Цифри, які ми бачимо, особливо в Німеччині, вражаючі. У минулому в Лізі чемпіонів УЄФА у нас ніколи не було таких показників. Голландське телебачення, як мені здається, встановило новий рекорд, адже примусити більш як 80% населення дивитися футбол, коли на інших каналах йде стільки цікавого, навряд чи можливо", - сказав він.

В.ГАЙАР виступив після того, як директор чемпіонату зі швейцарського боку Крістіан МУТШЛЕР обнародував розміри телевізійних аудиторій на перші чотири дні чемпіонату.

"Ми можемо бути щасливі цими цифрами. У Португалії за матчем з турками спостерігали 80% телеглядачів або 2,6 млн. чоловік. Це більше, ніж подивилися матч відкриття чемпіонату 2004 року в Португалії. У Німеччині, на ще одному важливому ринку, у нас на матчі з Польщею було 23,7 млн. глядачів або 69,9% аудиторії", - повідомив К.МУТШЛЕР.

Він повідомив, що в Нідерландах за матчем з італійцями стежили 78 млн. уболівальників або 82,5% від загальної аудиторії.

«У країнах, що приймають чемпіонат, інтерес також був високий. Матч Швейцарія - Чехія подивилися 2 млн. телеглядачів (70%), а зустріч Австрія - Хорватія – 1,5 млн. (трохи менше 60%)", - додав К.МУТШЛЕР.

УЄФА також задоволена організацією прийому гостей чемпіонату. Перші вісім матчів турніру відвідало понад 17 тисячі корпоративних клієнтів, які представляли більш як тисячу компаній з 56 країн.

Крім того, ідея ведення спеціального коментарю для вболівальників з ослабленим зором, які прямо на стадіонах мають нагоду слухати репортажі місцевих радіостанцій, також користувалася величезною популярністю.

"Реакція більш ніж позитивна. Ми вперше змогли торкнутися цієї цільової групи і ще раз реалізувати на практиці наш девіз - "Дай волю емоції". Не сумніваюся, що у цієї ідеї велике майбутнє в спортивному світі", - заявив К.МУТШЛЕР.

При цьому Австрії та Швейцарії, за словами К.МУТШЛЕРА, вдалося налагодити вражаюче взаєморозуміння, особливо в питаннях безпеки і транспорту. "Одним із переможців цього чемпіонату став громадський транспорт. Паркувальні майданчики майже ніколи не переповнені, а ідея впровадження комбінованих квитків, завдяки яким фанати з квитками на матчі чемпіонату можуть безкоштовно користуватися поїздами далекого сполучення і послугами громадського транспорту, користується величезним успіхом", - додав К.МУТШЛЕР.

За його словами, фан-зони ЄВРО у восьми містах чемпіонату в ході перших восьми матчів відвідали більш як 850 тис. уболівальників, а лідирує в цьому відношенні фан-зона Відня.