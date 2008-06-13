Черновецький: Євро-2012 має об`єднати українських політиків

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що підготовка до проведення фіналу чемпіонату з футболу Євро-2012 має стати об`єднуючим чинником для всієї України, і в тому числі українських політиків.

Як повідомляється на офіційному інтернет-порталі газети "Хрещатик", про це йдеться в заяві столичного голови.

«Сьогодні українським політикам потрібно відкинути всі політичні розбрати і скандали та об`єднати всі сили для того, щоб підготовку до такої події, як Євро-2012 провести на найвищому рівні. Проведення чемпіонату має стати головним консолідуючим чинником - як для політиків, так і для всього українського народу», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Зі свого боку він гарантує повну підготовку Києва у визначений строк, однак при цьому зазначає, що для виконання всіх завдань, поставлених перед київською владою, необхідно, щоб і уряд повною мірою виконував свої зобов`язання щодо своєчасного цільового фінансування програм підготовки до чемпіонату Європи з футболу. Мер наголосив, що при підготовці до фіналу Євро-2012 потрібна злагоджена робота всіх гілок влади.

«Київ – на найпередовіших позиціях з підготовки до Євро-2012. Ми будуємо і реконструюємо об`єкти транспортної інфраструктури, об`єкти готельного господарства, оновлюємо громадський транспорт на транспорт європейської якості, якої заслуговують кияни. Нашу роботу видно та її гідним чином оцінюють експерти УЄФА”, - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Я повністю переконаний, що київська влада на найвищому рівні підготує столицю України до проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Для цього у нас є всі ресурси. Київ стане столицею Євро-2012!», - заявив столичний голова.