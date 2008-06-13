В Києві будуватиметься новий стадіон?
Cпоруджуватиме нову арену скоріш за все «Юджин»
Державне управління справами дало згоду передати київській громаді земельну ділянку біля Національного виставкового комплексу «Експоцентр України» для будівництва нового стадіону до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.
Про це повідомила ТРК «Київ» з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.
Повідомляється, що споруджуватиме нову спортивну арену, скоріш за все, компанія «Юджин», якій планується передати зазначену земельну ділянку поблизу “Експоцентру” в обмін за знесення недобудованого об’єкту перед НСК «Олімпійський».
“Земельну ділянку Державне управління справами передає київській громаді. А потім ми повинні вирішувати питання, як передавати це «Юджину», тому що передача від Державного управління справами київській громаді – це більш-менш зрозуміла процедура, а що стосується передачі «Юджину», то, на превеликий жаль, є закон, який забороняє передавати земельні ділянки без аукціону», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.
Таким чином, ще має бути визначена процедура передачі землі. Водночас, в КМДА планують, що на наступному тижні буде підписано відповідний протокол між «Юджином», ДУС та столичною міськдержадміністрацією.
Як повідомляв УНІАН, для будівництва нового стадіону в Києві до Євро-2012 передбачалось знайти земельну ділянку площею 35-40 га. Міською владою розглядались дві земельні ділянки з цією метою: одна – біля Експоцентру за Льодовим стадіоном, друга - на території Рембази в Дарницькому районі. Але остання земельна ділянка перебуває на балансі Міністерства оборони, яке відмовилося віддавати її київській громаді.