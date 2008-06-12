УЄФА може вжити санкції до України через невтішну підготовку до Євро-2012

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК припускає, що УЄФА може вжити санкції до України через “дуже невтішні” оцінки підготовки країни до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час поїздки до Львова.

«Євро-2012 – це, насамперед, питання міжнародного іміджу України. Наскільки мені відомо, УЄФА може вжити санкції до України щодо питання підготовки нашої держави до Євро-2012, бо оцінки УЄФА дуже невтішні», - сказав голова ВР.

У зв’язку з цим А.ЯЦЕНЮК повідомив, що попросив прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО внести на розгляд парламенту пакет законопроектів, які стосуються проведення в Україні Євро-2012.