Кабмін відчуває зацікавленість німецького бізнесу у підготовці Євро-2012

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ 16-17 червня візьме участь у третьому засіданні українсько-німецької Групи високого рівня з питань економічного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НЕМИРЯ повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«На жаль, засідання цієї групи не проводилися з жовтня 2006 року. Це говорить про те, наскільки недооцінювалася вагомість українсько-німецьких торговельно-економічних відносин. Якщо ми хочемо наблизитися до Європейського Союзу й інтегруватися економічно, така ситуація неприпустима, зважаючи на роль, авторитет і вагу Німеччини в Євросоюзі», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр уточнив, що засідання відбудеться в Берліні. За його словами, під час зустрічі планується розглянути пріоритетні напрямки співпраці України і Німеччини, і насамперед інвестиційні можливості німецьких компаній в енергетичній і транспортній галузі, в банківський сектор, а також впровадження енергозберігаючих технологій у рамках реформування житлово-комунального господарства України.

«Ми відчуваємо зацікавленість німецького бізнесу в підготовці України до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року», - додав Г.НЕМИРЯ.