Тимошенко хоче відремонтувати злітну смугу в Запоріжжі
Аеропорт є резервним для Євро-2012
Злітна смуга аеропорту в м. Запоріжжя потребує ремонту, заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в Запоріжжі на нараді з адміністративно-господарським активом області.
Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні вона особисто переконалася в поганій якості злітної смуги при посадці літака, в якому прибула в Запоріжжі.
«Ледве зуби не повилітали», - відзначила прем`єр-міністр.
Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що ремонт злітно-посадочної смуги може бути проведений за рахунок 1,2 млрд. грн., заощаджених в ході ремонту в аеропортах Дніпропетровська і Харкова. При цьому вона підкреслила, що аеропорт в Запоріжжі визначений як резервний на час проведення чемпіонату «Євро-2012».