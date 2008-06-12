Томенко закликає чиновників не сперечатись, а готуватись до Євро-2012

Народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО закликає чиновників припинити суперечки і терміново здійснити ряд кроків з підготовки держави до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

„Історія з підготовкою до проведення фіналу Євро-2012 може невдовзі завершитися ганьбою, якщо до 27 червня (приїзд в Україну делегації УЄФА) не буде зроблено жодного реального кроку у цьому напрямку”, - переконаний М.ТОМЕНКО, який у 2005 році очолював урядовий Оргкомітет з підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

На його думку, на жаль, в цьому питанні Україна діє традиційним „ленінським” шляхом: спочатку більше року обговорювала, що робити, а тепер починає дискутувати хто винен.

„Переконаний, що нинішні публічні „розбірки” посадовців з приводу того, хто більше чого не зробив, - є злом не лише для перспективи проведення Євро, а і для міжнародного іміджу України. Сьогоднішні спроби надати світового інформаційного значення недолугості наших чиновників, які відповідають за проведення Євро, окрім шкоди, нічого Україні не приносять. Тому треба негайно зупинити суперечки між посадовцями, що опікуються проблемами Євро, і виконати бодай 5 головних передумов рятування Євро-2012 для України”, - вважає народний депутат.

По-перше, за його словами, необхідно визначити і задекларувати єдину позицію української влади щодо стратегії дій у питанні проведення чемпіонату.

По-друге, чітко визначити єдину уповноважену інституцію та відповідальну особу за організацію проведення фіналу Євро.

По-третє, невідкладно розпочати роботи з реконструкції НСК „Олімпійський”.

По-четверте, у Верховній Раді наступного тижня необхідно затвердити Державну програму з підготовки до Євро-2012 як закон та ухвалити законопроект про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

По-п’яте, невідкладно визначити спрощений порядок залучення інвестицій для будівництва об’єктів до Євро.

„Реальні дії є в стократ важливішими, аніж публічні звинувачення посадовців, що звучать сьогодні в ЗМІ на адресу один одного. Якщо вже сьогодні не почнеться робота, то внутрішнє ганьблення чиновників щодо нездатності реалізовувати проект “Євро-2012” закінчиться міжнародною ганьбою для України”, - переконаний М.ТОМЕНКО.