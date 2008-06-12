Біля Києва необхідно збудувати ще один аеропорт

У найближчі п`ять років необхідно збудувати ще один аеропорт біля Києва, вважає голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, що із зростанням перевезень у найближчі п`ять років у нас все одно буде необхідність будівництва аеропорту в районі Києва. І ці плани вже вимальовуються, нам потрібен ще один аеропорт», - зазначив він.

За його словами, не йдеться про аеропорт «Узин», оскільки там недостатньо земельних площ.

«Якщо будувати новий аеропорт, то нам необхідно мінімум 1000 гектарів землі, він повинен бути великим, перспективним і мати мінімум дві смуги, і відразу планувати третю смугу», - зазначив А.ДАВИДОВ.

Щодо перспектив розвитку або перенесення аеропорту «Жуляни» (Київ) він зазначив, що прийняте рішення про реконструкцію злітно-посадочної смуги та будівництва ряду термінальних комплексів для підстраховування аеропорту «Бориспіль» на Євро-2012.

«Але якщо дивитися на перспективу - 10 років і більше – аеропорту розширюватися нікуди. Я думаю, що в перспективі там (у «Жулянах») знаходитиметься бізнес-авіація, вертолітні майданчики для МНС, санітарної авіації, але як повномасштабний аеропорт він існувати не зможе», - зазначив голова Державіаадміністрації.