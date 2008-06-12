Завтрашня «Свобода Шустера» буде присвячена проблемам Євро-2012

Завтра, 13 червня, о 20.30 на телеканалі «Інтер» розпочнеться програма «Свобода Савіка Шустера», присвячена проблемам підготовки України до фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН в Інформ-службі Федерації футболу України, участь у дискусії на цю надважливу для всієї країни тему візьме президент Федерації футболу України, член Виконкому УЄФА Григорій СУРКІС.

Ця п’ятнична програма стане першою у рамках масштабної соціальної акції на телеканалі «Інтер», котра має на меті привернути увагу громадськості до питань підготовки нашої держави до континентального форуму 2012 року, йдеться у повідомленні.