Бондар реалізує власний проект

На Дніпропетровщині реалізація проекту «Список губернатора» на 80% забезпечить готелями учасників та вболівальників під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник управління з питань підготовки до чемпіонату Європи 2012 року з футболу Дніпропетровської облдержадміністрації Вадим ШЕБАНОВ.

За його словами, відповідно до проекту «Список губернатора» у Дніпропетровську та передмісті планується здати в експлуатацію готелів, у яких буде близько 2 тис. тризіркових готельних номерів та понад 1,7 тис. чотиризіркових номерів. Також будуть збудовані готельні комплекси сімейного типу, кожен з яких передбачає близько 25 п’ятизіркових апартаментів.

В.ШЕБАНОВ зазначив, що місцева влада виділила у центрі Дніпропетровська земельну ділянку для спорудження висотного п’ятизіркового готелю мережі «Хілтон».

Як повідомляв УНІАН, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР в рамках підготовки регіону до проведення матчів Євро-2012» ініціював проект «Список губернатора», куди наразі включено понад 40 об’єктів. Всі вони будуються за кошти інвесторів.

За попередніми розрахунками, будівельні роботи зі зведення об’єктів, що входять до «Списку губернатора», мають бути повністю завершені до жовтня 2011 року.

Згідно з вимогами УЄФА, в Дніпропетровську повинно бути 1,567 тис. п’ятизіркових готельних номерів, 1,335 тис. – чотиризіркових, 175 – тризіркових номерів.