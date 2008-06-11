Уряд погодився посилити функції Нацагентства з підготовки до Євро-2012
Тимошенко не уточнила суті змін...
Київ. 11 червня. УНІАН. Уряд сьогодні на засіданні схвалив законопроект «Про внесення змін до закону України «Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», спрямований на посилення ролі та функцій Національного агентства з підготовці до Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.
«Сьогодні на засіданні уряду прийнято законопроект, який ми направимо до парламенту, про посилення ролі, функцій і статусу Національного агентства з підготовки до Євро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Водночас прем`єр не уточнила суті цих змін, які стосуються статусу Національного агентства.
«Найближчим часом, найімовірніше, на початку наступного тижня, ми проведемо засідання Оргкомітету з підготовки до Євро-2012. Ми перевіримо, як виконуються всі плани-графіки. Я маю повний оптимізм щодо своєчасної підготовки України до Євро-2012», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.