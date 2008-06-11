Уряд погодився посилити функції Нацагентства з підготовки до Євро-2012

Київ. 11 червня. УНІАН. Уряд сьогодні на засіданні схвалив законопроект «Про внесення змін до закону України «Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», спрямований на посилення ролі та функцій Національного агентства з підготовці до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Сьогодні на засіданні уряду прийнято законопроект, який ми направимо до парламенту, про посилення ролі, функцій і статусу Національного агентства з підготовки до Євро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр не уточнила суті цих змін, які стосуються статусу Національного агентства.

«Найближчим часом, найімовірніше, на початку наступного тижня, ми проведемо засідання Оргкомітету з підготовки до Євро-2012. Ми перевіримо, як виконуються всі плани-графіки. Я маю повний оптимізм щодо своєчасної підготовки України до Євро-2012», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.