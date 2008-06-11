УЄФА перекаже Червоному Хресту по 4 тис. євро за кожен гол на Євро-2008

УЄФА перекаже Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) по 4 тис. євро за кожен гол, забитий на Євро-2008.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, зібрані таким чином кошти МКЧХ використає для допомоги постраждалим від протипіхотних мін в Афганістані. Гроші будуть витрачені на протези і реабілітаційні програми.

МКЧК також організовує для постраждалих професійні семінари, які допоможуть жертвам військових дій повернутися до активного життя або навіть відкрити свій бізнес. Половина коштів, одержаних від жителів країн, представлених на Євро-2008, буде перераховано відповідним національним відділенням МКЧХ.

"Ця акція є кульмінацією десятирічної співпраці з УЄФА. Місяць чемпіонату є яскравою подією в житті Європи, і наша кампанія стала новим вдалим способом збору коштів", - заявив організатор проекту з боку МКЧХ Антуан Б’ЄЛЄ.

Повідомляється, що іншим не менш важливим нововведенням стала активна участь уболівальників. Ключовим елементом акції є збір коштів у режимі он-лайн. Уболівальники можуть підтримати ініціативу на сайті www.scorefortheredcross.org, жертвуючи гроші в актив улюбленої збірної. Таблиця відображає, прихильники яких команд найбільш активні.

"Збірна, уболівальники якої пожертвують найбільшу суму, буде визнана чемпіоном Євро-2008 з доброчинності. Отже паралельно з Євро проходить ще один чемпіонат", - сказав А.Б’ЄЛЄ.

Він повідомив, що підтримку МКЧХ надали цілий ряд футболістів, наприклад, Патрік МЮЛЛЕР, Франк РІБЕРІ, Вільям ГАЛЛАС, Алессандро Дель П`ЄРО і Кріштіану РОНАЛДУ.