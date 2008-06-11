Наступне засідання Консультаційного комітету України та Польщі відбудеться у Кракові

Наступне засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі відбудеться у Польщі в місті Кракові. Про це на брифінгу у Вінниці повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що наступне засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі планується провести наприкінці поточного року.

О.ЧАЛИЙ зазначив, що результатом засідання Комітету стало визначення спільних завдань зовнішньоекономічної політики польсько-українського співробітництва до кінця 2008 року.

На засіданні Консультаційного комітету також торкнулися питань майбутнього проведення фінальної частини чемпіонату з футболу ЄВРО-2012. Окрім того, у центрі уваги Комітету – й імплементація рішень Енергетичного саміту, який відбувся в травні у Києві, щодо запуску нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцьк. У сфері гуманітарної політики сторони домовились про заходи щодо вшанування місць поховань на території обох країн.

В рамках проведення у Вінниці чергового засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі представники польської та української делегацій ознайомитись з роботою польсько-українського підприємства ТОВ "Барлінек-Україна". Група "Барлінек" є найбільшим в Польщі та одним з п’яти провідних виробників дерев’яних підлог, до того ж "Барлінек" є найпопулярнішою маркою натуральних підлог в країні. Основний продукт компанії – трьохшарова барлінецька дошка, яка в даний час експортується до 30-ти країн на трьох континентах.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 9-10 червня проходило засідання консультативного комітету президентів України та Польщі. Українську делегацію очолив заступник глави Секретаріату Президента України, співголова Консультаційного комітету президентів України і Республіки Польща О.ЧАЛИЙ. Польську - державний секретар Канцелярії Президента Республіки Польща, Уповноважений Президента Республіки Польща в Консультаційному комітеті Президентів України і Республіки Польща Міхал КАМІНСЬКИЙ.