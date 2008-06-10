Президент вимагає від уряду підготуватись до засідання Стратегічної ради УЄФА

Уряд має невідкладно вжити заходів з підготовки до участі в засіданні Стратегічної ради УЄФА .

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться у листі глави держави Віктора ЮЩЕНКА до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, у листі наголошується, що підготовка до участі в засіданні Стратегічної ради УЄФА 27 червня цього року, під час якого буде заслухано звіт щодо виконання урядом визначених Виконкомом УЄФА завдань, є особливо важливою для України та потребує від Кабміну вжиття низки невідкладних заходів.

Президент наголошує, що заходи повинні стосуватися насамперед урегулювання проблем, пов`язаних з формуванням пакета необхідних законодавчих ініціатив, завершенням підготовки програмно-планових документів, завершенням формування чіткої моделі управління підготовкою до проведення Євро-2012, підготовкою стадіону НСК «Олімпійський» до проведення Євро-2012, а також вирішенням питань, пов`язаних з підготовкою аеропортів у містах, що прийматимуть матчі чемпіонату.

Глава держави просить до 18 червня 2008 року провести засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В.ЮЩЕНКО зазначає, що під час цього засідання необхідно прийняти рішення щодо безумовного виконання рішень Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та вжиття дисциплінарних заходів до посадовців, які не забезпечили належний рівень виконання завдань з підготовки до Євро-2012.

Також Президент наголошує на необхідності активізації співпраці з Республікою Польща з питань підготовки Євро-2012 та започаткування роботи Українсько-Польського комітету у справах підготовки та проведення Євро-2012.

На засіданні організаційного комітету, на думку Президента, необхідно також розглянути питання підготовки пакета нормативно-правових актів для спрощення дозвільних процедур, застосування інструментів та механізмів стимулювання інвесторів тощо. Також комітет має розглянути питання фінансування у 2008 році заходів з підготовки до проведення Євро-2012, зокрема автомобільних доріг загального користування, які будуть задіяні під час проведення Євро-2012 та урегулювання суперечностей, пов`язаних з підготовкою стадіону НСК «Олімпійський» до Євро-2012.

Також Президент України просить вжити дисциплінарних заходів до посадових осіб, з вини яких не розроблені до цього часу такі програмно-планові документи, як проект Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», комплексний план заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на 2008 рік, перелік та обсяги товарів, які при ввезенні на територію України у 2008 році звільняються від мита у разі їх використання для будівництва спортивних споруд в рамках підготовки до Євро-2012, а також проект законодавчого акта щодо ратифікації Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про співробітництво під час організації Євро-2012.

Глава держави окремо зазначає, що принциповим елементом успішної підготовки та проведення в Україні Євро-2012 є приведення у відповідність з вимогами УЄФА організаційної системи управління цими заходами. Критичні зауваження на адресу діючої в Україні системи підготовки до Євро-2012 були висловлені в документах УЄФА «Огляд проектів стадіонів» від 6 травня 2008 року та «Огляд проекту стадіону у м. Києві» від 27 травня 2008 року.

У зв`язку з викладеним Кабмін повинен вжити невідкладних заходів щодо прийняття до 20 червня 2008 року Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу структури, моделі управління та звітності, розробленої згідно з вимогами УЄФА щодо проектного управління та моніторингу і впровадженої у Польщі Агентством РL2012.

Про вжиті урядом заходи Президент просить доповісти до 25 червня.