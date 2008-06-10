Через Євро-2008 на кордоні Австрії введено прикордонний контроль

У зв’язку з проведенням з 7 по 29 червня в Австрії та Швейцарії Чемпіонату Європи з футболу, з 2 червня по 1 липня цього року у пунктах пропуску на державному кордоні Республіки Австрія буде введено прикордонний контроль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що всі пункти пропуску на кордоні умовно поділені на три категорії: на пунктах пропуску, через які прогнозується проїзд великої кількості вболівальників, прикордонний контроль здійснюватиметься постійно, на інших – вибірково.

Громадяни держав, для яких діє візовий режим поїздок з країнами Шенгенської зони та Швейцарією, для отримання можливості в’їзду на територію цих країн з метою участі в заходах чемпіонату Європи з футболу мають отримати в закордонних консульських установах Австрії та Швейцарії або окремі візи для в’їзду до країн Шенгену та Швейцарії, або так звану комбіновану візу «Євро-2008».