До Євро-2012 Україна купить тисячу автобусів великої місткості

До Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Україна купить тисячу автобусів великої місткості за нульовим митом, заявив заступник міністра транспорту і зв`язку - директор Державного департаменту автомобільного транспорту Леонід СЕРГІЄНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на третій Всеукраїнській нараді працівників пасажирського автомобільного транспорту.

“Сьогодні стоїть завдання - відновити автобусний парк. Не в образу нашим виробникам - хороші “Еталони” і “Богдани”, але це був перший етап розвитку, сьогодні треба вдосконалювати дизайн, підвищувати комфорт. При Радянському Союзі купувалося по 10 тис. автобусів на рік, а сьогодні всіх налякало, що ми хочемо до Євро-2012 ввезти цю тисячу”, - сказав він.

За словами Л.СЕРГІЄНКА, вже підготовлений наказ про нульове мито на автобуси надвеликої місткості і вантажівки-тягачі.

Як повідомив президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Віталій РЕВА, асоціація підтримала цю ідею, “щоб закрити проблему міського транспорту”.