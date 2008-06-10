У Донецьку підготовка до Євро-2009 і Євро-2012 йде за планом

Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО констатує, що роботи з підготовки до проведення чемпіонатів Європи з футболу – юнацького Євро-2009 і Євро-2012 у місті "Йдуть за планом", але без державної підтримки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"У місті ведуться всі планові роботи. Це з боку міста, а з боку держави ті обіцянки, які були дані, поки що не виконуються", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він уточнив, що, зокрема, практично готова об`їзна дорога навколо нового стадіону "Шахтар". "Об`їзну дорогу нижче нового стадіону "Шахтар" плануємо ввести в дію до 1 серпня. А на стадіоні, я думаю, основні конструкції будуть закінчені цього року", - зазначив мер.

Він також заявив, що не вірить чуткам, що з`являються, про можливу відмову Польщі від проведення Євро-2012. "Я думаю, це чисті підступи конкурентів. Це йде з боку держав, які хотіли мати цей чемпіонат у себе", - вважає О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він підкреслив, що в Польщі також ведуться активні підготовчі роботи до Євро-2012. "Те, що мені відомо від моїх колег з польських міст – з Варшави, Вроцлава, – там ведуться посилено планові роботи, які необхідно виконувати в процесі підготовки до Євро-2012", - сказав мер Донецька.