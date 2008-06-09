Президент занепокоєний відсутністю узгодженої політики уряду щодо Євро-2012

Президента України Віктора ЮЩЕНКА непокоїть відсутність узгодженої політики уряду в питаннях підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Президент України наголошує, що виконання заходів з підготовки до Євро-2012 ускладнено уповільненим затвердженням порядку їх фінансування на поточний рік.

Глава держави звертає увагу уряду, що досі не забезпечено формування нормативно-правової бази, необхідної для Євро-2012, зокрема щодо використання інструментів та механізмів, які сприятимуть залученню інвестора для реалізації проектів в рамках Євро-2012 тощо.

«Особливе занепокоєння у глави держави викликає і ситуація, що склалась з підготовкою аеропортів та реконструкцією НСК «Олімпійський», відсутністю консолідованої позиції уряду в цьому питанні, що негативно впливає на імідж країни в світі», - сказала І.ВАННИКОВА.