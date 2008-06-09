Туристична інфраструктура Києва і Львова найбільше готові до Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на круглому столі з питань підготовки до Євро-2012 сказав заступник голови Державної служби туризму і курортів Євген СТЬОПІН.

Він зазначив, що за результатами моніторингу робочої групи Державної служби з огляду, передовсім, на туристичну інфраструктуру саме Київ і Львів є найбільш підготовленими до проведення наступного чемпіонату Європи з футболу.

В свою чергу, заступник начальника управління з підготовки та проведення Євро-2012 Київської міськдержадміністрації Юрій ГАЛУШКА зазначив, що за висновками інспекторів УЄФА «є задовільним» і те, що вже зроблено на сьогодні у Києві до Євро - 2012, так і те, що заплановано.

За його словами, залишаються два проблемних моменти - це реконструкція стадіону «Олімпійський» та аеропорту «Бориспіль», проте обидва об’єкти не належать до комунальної власності Києва, зазначив Ю.ГАЛУШКА.

Стосовно будівництва нового стадіону до Євро-2012 він зауважив: «Якщо будуть вирішені питання землевідведення для нового стадіону, місто зможе розпочати будівництво. Адже сьогодні ділянки, які пропонуються під нове будівництво, не знаходяться у комунальній власності».