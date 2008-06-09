Рішення про реконструкцію «Олімпійського» погіршить транспортну ситуацію у Києві

Рішення про реконструкцію НСК «Олімпійський» лише погіршить транспортну ситуацію у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на круглому столі з питань підготовки до Євро-2012 висловив директор Міжнародного центру перспективних досліджень Володимир НІКІТІН.

На його переконання, підготовку до Євро-2012 треба було використати як великий містобудівний захід, який міг би глобально змінити структуру транспортних потоків у Києві.

«Замість цього - приймаються рішення, які лише погіршують ситуацію. «Олімпійський» стадіон реконструюють – значить знову місцем при тяжіння машин стає центр. Абсолютно незрозуміло, яким чином буде забезпечено паркінг для відвідувачів стадіону, як буде організовано управління рухом такої кількості машин. Зрозуміло одне: рішення про реконструкцію приймалося з чисто комерційних міркувань, поза будь-яку містобудівну логіку, і воно матиме жахливі наслідки», - наголосив він.

В.НІКІТІН вважає, що з точки зору інфраструктури це рішення ніяк не виправдане.