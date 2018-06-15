Київ втрачає право на Євро

Переможець конкурсу на реконструкцію НСК «Олімпійський» Archаsia Design Group Ltd. (Тайвань) заявляє про намір Мінсім’ї, молоді і спорту позбавити компанію права на реалізацію проекту. Копії документів, які мають в своєму розпорядженні «i», свідчать, що Мінсем’ї допускає можливість відмови компанії Archаsia в реалізації проектної пропозиції. Відомство просить Мінюст роз`яснити наслідки відміни результатів конкурсу.

Копії документів, які мають в своєму розпорядженні «i», показують, що вже зірвані терміни, встановлені 20 травня урядовою робочою групою для реалізації проекту реконструкції НСК «Олімпійський» тайваньською компанією Archаsia Design Group Ltd. «Станом на 19.00 30 травня 2008 р. ми не одержали ні вихідних даних, ні відповідей на наш запит щодо документів, направлений міністерству (Мін сем’ї.- «i») 29 травня 2008 г.», - пише президент Archаsia Design Ерік Шу міністру Юрію Павленко і просить надати ці документи.

Станом на 3 червня цих документів тайваньці так і не одержали. Зате 3 червня молодіжне міністерство звернулося до Мінюсту за роз`ясненнями. «З листа від 03.06.2008 р. Міністерство сім`ї, молоді і спорту не виключає можливості припинення переговорного процесу і відмови від реалізації проектної пропозиції компанії. Але... одностороння відмова від зобов`язань не звільняє від відповідальності за порушення зобов`язань. Відповідно до ст. 623 Цивільні кодекси, боржник повинен відшкодувати кредиторові нанесені ним збитки», - пояснює в у відповідь листі замміністра юстиції Віктор Цоклан. По вердикту Мінюсту, відміняти конкурс не можна. Інакше доведеться компенсувати Archаsia не тільки збитки і не одержаний прибуток, але і відшкодувати моральний збиток.

Що просить Archаsia Design

Як писали «i», 30 травня президент Віктор Ющенко в листі до прем`єра Юлії Тимошенко виступив з різкою критикою ситуації, що склалася з реконструкцією НСК «Олімпійський». Саме 30 травня закінчився термін, наданий робочою групою на чолі з віце-прем`єром Іваном Васюником, для підготовки і підписання договору про реконструкцію комплексу з переможцем конкурсу - тайваньською компанією Archаsia. Згідно з цими планами, до 23 травня Мін сем’ї повинно було передати цій компанії початкові дані, необхідні для початку виконання проектування. Проте цього не відбулося. Президент в листі прем`єру озвучив свій термін - інформацію про прийняті заходи він чекає протягом тижня. Термін закінчується сьогодні.

Згідно акту звірки одержаних вихідних даних на проектування (отримання яких є необхідною умовою для підготовки і укладення договору), з більше 15 пунктів немає практично нічого (див. таб.). Archаsia не може зробити проект такої складної реконструкції, як стадіон, якщо у неї немає документів, які, наприклад, підтверджують право на земельну ділянку, включаючи витяг з кадастрового плану. «i» знайшли цей документ. Як виявилось, станом на 19 травня 2008 р. із запропонованої тайваньцям ділянки для споруди насправді є разу в три менше землі. І ця чимала територія навколо НСК знаходиться на стадії оформлення прав на неї десятком фірм.

Ті документи, які одержала Archаsia, за її словами, не придатні для використання. Наприклад, геологічні і геодезичні дослідження були зроблені в 1968 р. Потім, до речі, міністерство забрало папери у компанії. Топографічна зйомка і зведений план інженерних мереж, говориться у листі президента Archаsia, старі і не придатні для використання.

Мінсім’ї не надало тайваньцям і необхідні креслення існуючого стадіону. А ті документи, які є у розпорядженні Archаsia, за словами представника компанії, не можна використовувати. Документи і креслення стадіону зберігаються в архіві інституту ВАТ «КиевЗНИИЭП», який є автором проекту будівництва НСК «Олімпійський». Проте ці папери чомусь виявилися недоступними. Голова правління ВАТ «КиевЗНИИЭП» Валентина Шахнова в листі пояснила тайваньській компанії, як прискорити їх отримання: «У зв`язку з тим, що зберігання архівних документів до 2007 р. здійснювалося з порушенням нормативних вимог... істотна частина вимагає відновлення. Термін виконання відновних робіт складе не менші три місяці. З метою істотного прискорення даної роботи просимо вас взяти участь у відновленні. Вартість робіт складає 100 тис. 47 грн. 10 коп. Для прискорення вказаних робіт просимо перерахувати аванс у розмірі 60 тис. грн.». Чи варто дивуватися, що тайваньська компанія була в шоці, дізнавшись, що у них - переможця конкурсу - вимагають гроші за папери, які їм повинні були надати безкоштовно.

Схожа ситуація і з рештою документів - в акті звірки навпроти майже кожного пункту в графі «наявність» стоїть одне і те ж слово - «ні». При цьому незрозуміло, коли будуть готові всі ці дані. Адже якщо їх дійсно немає в наявності у відповідних відомствах, то проведення одних тільки геологічних і геодезичних досліджень займе як мінімум три місяці. А на підготовку повного пакету підуть і всі півроку. До речі, згідно плану робіт, прийнятих урядовою робочою групою, Київська міськдержадміністрація повинна була до 23 травня завершити інженерне обстеження території НСК.

У допомогу тайваньцям

Archasia з достовірно східним терпінням поки обмежується лише листами у всі вітчизняні відомства, сподіваючись вирішити питання цивілізовано. У компанії не розуміють, чому їх звинувачують в некомпетентності. «Один з представників міністерства заявив, що існують наступні варіанти рішення ситуації: або ми візьмемо як підрядчиків місцеву проектну компанію, або нам запропонують якусь «відому українську будівельну компанію», або потрібно відмінити результати конкурсу, або вибрати нового переможця без конкурсу», - скаржиться Ерік Шу в своєму листі одному з урядовців. Він стверджує, що має попередні домовленості з відомою китайською компанією, яка зіграла вирішальну роль в будівництві об`єктів олімпіади в Пекіні, а українські компанії Archasia хоче залучати як субпідрядників.

Експерти УЄФА, до яких також звертався пан Шу, відповіли: «Питання не в підрядчику, а у відсутності даних для проектування, без наявності яких неможливий проект будь-якого виконавця». А ще експертів здивувало, що «у переможця конкурсу вимагають заплатити гроші ще до підписання контракту за інформацію, яку клієнт - міністерство, - повинен був надати безкоштовно і без яких-небудь попередніх умов».

Як раніше повідомляли «i», деякі учасники конкурсу на кращий проект по реконструкції стадіону приписували лобі при виборі переможця двом компаніям: забудовникові ХК «Київміськбуд» і проектувальникові «Київпроєкт». Нагадаємо, в списку членів конкурсного жюрі були присутні представники цих двох компаній. Наприклад, заступники гендиректора «Київпроєкта» Ігор Гордєєв і Костянтин Кафієв. А перед початком оголошення конкурсу замміністра сім`ї, молоді і спорту і секретарем жюрі став Сергій Драч, який до цього працював віце-президентом «Київміськбуду». Головою жюрі міністерство пропонувало призначити почесного президента «Київміськбуду» Володимира Поляченко. Але він відмовився. У керівництві «Київміськбуду» працював замголови жюрі Станіслав Сташевській. Він також очолив міжвідомчий координаційний штаб по реконструкції НСК.

19 травня ХК «Київміськбуд» вже заявила, що розраховує на реконструкцію НСК разом з тайваньцями. «На даному етапі Archasia Design спільно з «Київміськбудом» виграли тендер на розробку проекту реконструкції», - повідомив президент компанії Петро Шилюк. За його словами, в проекті Archasia холдинг виступив гарантійною організацією, яка готова приступити до реалізації проекту: «Ми готові узяти цей проект, ми разом виграли конкурс. Але договір про співпрацю ще не підписаний».

Цю інформацію відразу ж спростував молодіжний міністр Юрій Павленко: «Ми рекомендували Archasia зустрітися з максимальною кількістю організацій і вивчити наш будівельний ринок. Наступним етапом після підписання буде оголошення конкурсу на генпідрядника і так званого генадаптера - компанію, яка приведе проект Archasia до вітчизняних вимог будівництва і проектування», - розповів «i» пан Павленко. Але при цьому самих тайваньців листом (копію якого мають в своєму розпорядженні «i») повідомили, що умовою їх перемоги є участь компаній «Київміськбуд» (як головного підрядчика) і «Київпроєкт» (як головного проектувальника). Тому залучення цих компаній «Повинно бути обов`язковим», мовиться в листі до компанії Archasia.

Що буде далі

Президент тайваньської компанії Ерік Шу бачить подальший розвиток ситуації таким чином: «Існує бажання безпідставно позбавити нашу компанію права на реалізацію проекту. Якщо міністерство не виправить ситуацію з отриманням вихідних даних, то Archasia не зможе гарантувати виконання своїх робіт в терміни, які вимагає УЄФА». А формулювання «не може гарантувати терміни», як повідомляли «i», була використана в березні для того, щоб провести новий конкурс і відмовитися від проекту реконструкції НСК німецькій компанії Hochtief. І це після того, як в 2007 р. Мінсім’ю на чолі з Віктором Коржом провело переговори з 26 компаніями з різних країн і зупинилося на варіанті фірми Hochtief як найбільш оптимальному.

Словом, країна знову виявляється перед ризиком чергового судового розгляду у випадку, якщо вітчизняний уряд відмовиться і від послуг тайваньців. А 25 червня до Києва приїдуть інспектори УЄФА. Рівно місяць тому Archasia вже презентувала їм свій проект реконструкції НСК «Олімпійський»; і тоді футбольні експерти відзначили, що початкових даних немає. Якщо нічого не поміняється, то вердикт повториться і на цей раз. А українська сторона зможе звинуватити тайваньців, наприклад, в невиконанні термінів.

Новий конкурс оголосити можна, але навряд чи можна встигнути реконструювати стадіон в строк. Хіба що початкові дані для проектування раптом знайдуться - і з`явиться підготовлений проект реконструкції стадіону НСК. Але це теж навряд чи сподобається експертам УЄФА. Оскільки тайваньська компанія інформувала їх про хід ситуації постійно, то НСК «Олімпійський» можуть просто позбавити права проводити фінальний матч і перенести його, наприклад, до Донецька. Але у такому разі тайваньська компанія напевно подасть до суду і - швидше за все (що підтверджують і чиновники Мінюсту) - виграє. А потім за скривдженими тайваньцями на Україну до суду подасть і німецька Hochtief, якою теж не дали утілити проект реконструкції НСЬК.

Втім, цілком можливо, наші чиновники вже не вірять, що Євро-2012 буде в Україні. Значить, залишається лише чекати, що 27 червня у нас заберуть чемпіонат. І тоді можна не тільки не реконструювати головний стадіон країни, але і не зносити ТРЦ «Троїцкий» інші споруди навколо стадіону. Головне - щоб потім сам НСК «Олімпійський» не був оголошений аварійною конструкцією, а на його місці не з`явилася чергова висотна будівля в центрі столиці.

Хронологія реконструкції

· 14 квітня 2008 р. тайваньську компанію Archаsia Design Group Limited оповістили переможцем конкурсу на кращий проект реконструкції НСК «Олімпійський». Ініціюються переговори для укладення договору з українською стороною.

· 23 квітня 2008 р. Archаsia офіційним листом просить Мінсім’ї надати початкові дані для проектування.

· 5-9 травня 2008 р. проходять переговори і зустрічі між обома сторонами. Міністерство обіцяє дати дані для проектування до 12 травня 2008 р.

· 20 травня робоча група по реалізації проекту реконструкції НСЬК «Олімпійський» на чолі з віце-прем`єром Іваном Васюником зобов`язує Мінсем’ї до 23 травня надати тайваньцям документи і креслення.

· 24 травня 2008 р. представники Archаsia приїжджають до України другий раз. Проте необхідних паперів не одержують.

· 26-27 травня 2008 р. Archаsia просить презентувати свій проект експертам УЄФА. Тайваньці роблять проект на основі базових даних. УЄФА робить зауваження, що проект побудований на неактуальній інформації. Міністерство знову просять дати початкові дані.

· 30 травня 2008 р. президент Віктор Ющенко пише лист прем`єрові Юлії Тимошенко про проблеми з реконструкцією НСК і просить не допустити міжнародного скандалу.

· 3 червня Віктор Ющенко викликає на зустріч всіх чиновників, що відповідають за проведення Євро-2012 і реконструкцію НСК. Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко доповів президентові про підготовку до реконструкції НСК «Олімпійський».

· 3 червня Мінсім’ї пише запит в Мінюст з проханням роз`яснити, які санкції чекають країну, якщо конкурс буде скасований.

Таблиця. Акт звірки початкових даних на проектування

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«Экономические Известия», 9 червня