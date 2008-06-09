До Євро-2012 у Львові реконструюють діагностичний центр

На підготовку до Євро-2012 обласного діагностичного центру в Львові передбачено 5,4 млн. євро

У Львівському обласному державному регіональному клінічному лікувально-діагностичному центрі проведуть реконструкцію приміщень і їх підготовку під монтаж нового медичного устаткування до Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, за попередніми розрахунками, загальна вартість проекту реконструкції діагностичного центру складає 5,4 млн. євро.

Діагностичний центр визначений основним лікувально-профілактичним закладом для надання стаціонарній екстреній медичній допомозі гостям міста і жителям під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року по футболу в Львові.