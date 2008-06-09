З Австрії буде вислано понад 100 німецьких фанів

Австрійська поліція 8 червня затримала в місті Клагенфурт 140 німецьких футбольних фанів, які вигукували нацистські гасла.

Хулігани також намагалися влаштувати несанкціоновану ходу містом перед початком матчу І туру чемпіонату Європи в групі "В" між збірними Німеччини і Польщі.

Поліція втрутилася, насамперед тому, що пропаганда нацизму в Австрії заборонена законом. Після того, як особи затриманих будуть встановлені, їх буде вислано з країни за порушення громадського порядку і заклики до насильства.

Матч Євро-2008 Німеччина – Польща завершився з рахунком 2:0 на користь німецької збірної.