ФФУ вітає журналістів з професійним святом

Федерація футболу України вітає працівників засобів масової інформації з днем журналіста

Відповідне привітання президента Федерації футболу України, члена Виконкому УЄФА Григорія СУРКІСА розміщене на офіційному сайті ФФУ.

“Від імені національної федерації футболу України висловлюю найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята. Саме завдяки вам ми кожного дня дізнаємося про важливі події в світі футболу, осмислюємо його історію та сучасні тенденції, аналізуємо шляхи розвитку, зазираємо у майбутнє”, - говорить Г.СУРКІС.

“Разом з вами ми робимо спільну справу. Ваша місія незалежного журналіста набула особливої ваги саме зараз − у світлі підготовки України та Польщі до проведення фінальної частини Євро-2012. Від вашої наполегливості, об’єктивності та професіоналізму значною мірою залежатиме те, наскільки успішно країна підготується до цієї непересічної у її житті події”, - переконаний він.

Президент ФФУ бажає журналістам міцного здоров’я, натхнення і вдалих творчих знахідок, цікавих тем і добрих новин, сповнення професійних і особистих задумів, родинного щастя, вірних і незаздрісних друзів, заслуженої шани і невичерпної наснаги.

“Удачі вам у вічному журналістському пошуку”, - зазначається в привітанні Г.СУРКІСА.