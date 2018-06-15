Оксана Слюсаренко: “Прорубати вікно у Європу” можна тільки об’єднавши зусилля

Після достатньо вдалого виступу на Євробаченні нашої співвітчизниці Ані Лорак, яка впевнено зайняла друге місце та мала шанси на перемогу, Європа знов заговорила про Україну як яскраву, сучасну європейську державу. Мабуть, саме наші земляки: спортсмени, митці, артисти, політики та інші подарували нам великий шанс довести ці твердження та оцінки наших сусідів. Однак для вдалої підготовки спортивної події такого масштабу одного таланта буде замало, потрібні чіткі, консолідовані, продуктивні і послідовні дії усіх осіб та установ, що пов`язані з процесом організації української частини ЄВРО 2012.

Нещодавно Україну відвідала делегація УЄФА, члени якої дуже прискіпливо вивчали стан підготовки нашої держави до проведення ЄВРО, та окрім оцінок, виражених в проміжному звіті, сформулювали поради щодо оптимізації зусиль української сторони.

Організація та проведення турніру такого рівня складається з багатьох складових: інфраструктурної, безпекової, кадрової, інвестиційної, матеріальної, та, в решті решт, спортивної. По кожній з них ми маємо звітувати про не просто покращання теперішнього стану справ, але навіть про перелом, прискорення, невпинний рух в потрібному напрямку. Це - мета, але дійсність виглядає не такою приємною.

Наприклад, в готельній сфері ми маємо таки показники: при відносно непоганому забезпеченню українських міст, що приймуть матчі Євро 2012 тризірковими готелями, Києву на сьогоднішній день вистачає більше шести тисяч готельних номерів класу чотирьох та п`яти зірок, Львову дві з половиною тисячі, Дніпропетровську більше двох з половиною тисяч, Донецьку три з половиною тисячі, Харкову більше трьох тисяч і Одесі більше двох тисяч, але тільки номерів у п`ятизіркових готелях. У відповідному генплані по підготовці готельної інфраструктури до проведення Євро 2012 ці потреби враховані з певним запасом, що дозволить суттєво покращити туристичну привабливість України і після проведення великого футбольного свята.

Критичну оцінку європейських фахівців отримали наші аеропорти. Кожне з основних летовищ отримало дуже високий загальний статус ризику - Червоний.

Київський аеропорт Бориспіль переглянув та змінив фази багатьох своїх проектів розвитку так, що вони будуть готові після 2012 року. Тепер дана програма є реальною для втілення, але є проблема недостатньої пропускної здатності для Чемпіонату. Зараз очікується уточнення даних - особливо слід звернути увагу на факт не введення будівництва до експлуатації запропонованого нового терміналу до грудня 2011 року. Необхідно одержати робіт основні схеми та повторно оцінити пропускну здатність. Київ є основними воротами Турніру - необхідно продовжувати моніторинг та розробити плани використання резервних потужностей.

Статус ризику Львівського аеропорту дуже великий, так як дата закінчення реконструкції злітно-посадкової смуги 2012 рік, і навіть за умови реалізації планів розвитку (Програму та проект ще необхідно ухвалити підтвердити) схоже, що буде значний дефіцит пропускної здатності. Моніторинг проектів та розвиток резервних потужностей є життєво необхідними.

По Дніпропетровську необхідно провести величезний об`єм робіт, так як розвитку потребують всі сфери діяльності аеропорту. Планується закінчення виконання робіт до 2011 року. Хоча проектування, як і будь-які роботи на місцевості ще не починались. Слід звернути увагу, що навіть за умови реалізації всіх проектів розвитку, спостерігатиметься дефіцит пропускної здатності у порівнянні із потребами турніру. Моніторинг проектів розвитку та розробка резервних планів є життєво необхідними.

Закінчення робіт з розвитку Донецького аеропорту заплановано до 2012 року. Плани розвитку дуже великі. Не дивлячись на те, що будівництво злітно-посадкової смуги вже почалось, ще немає повного фінансування розпочатих робіт, хоча уряд запевнив, що виділить належне фінансування. Навіть у випадку вчасної реалізації всіх проектів розвитку, залишиться дефіцит пропускної здатності у порівнянні із вимогами Турніру, Треба взяти до уваги, що Донецьк значно збільшив свої прогнози у порівнянні з наданими до УЄФА перед цим, наприклад він наразі майже вдвічі більший за поточну пропускну здатність Києва. Необхідно перевірити, чи це дійсно є так. Моніторинг та розробка резервного плану є життєво необхідними.

Одеса має план розвитку, що ставить великі завдання, однак ще досі не розпочаті ніякі роботи, чи то навіть проектування. Статус планів розвитку вважається дуже ризикованим, до цього також приєднується те, що дата завершення планується на кінець 2011 року. Це дає мало часу на покриття затримок по проекту. (наразі відсутній проект так само як і підрядчик та фінансування, не завершене проектування). Час введення в експлуатацію терміналу необхідно переглянути. Необхідно проводити моніторинг планів ходу робіт та фінансування. Необхідно відзначити, що навіть за реалізації всіх планів розвитку наявна пропускна здатність може виявитись меншою за прогнозовані потреби Турніру.

Аеропорт м. Харкова в його поточному стані (маленький термінал, злітно-посадкова смуга у поганому стані) на даний момент не має змогу обслуговувати проведення чемпіонату УЄФА ЕВРО-2012, для цього необхідно реалізувати істотні проекти розвитку. Приватний інвестор співпрацює з місцевою владою та урядом для гарантування фінансування проекту. Є питання стосовно реконструкції злітно-посадкової смуги, так як проект реконструкції ще не завершено. Необхідно провести моніторинг проектів розвитку для забезпечення виконання робіт вчасно. Навіть при реалізації всіх проектів реконструкції аеропорт Харкова матиме суттєву недостачу пропускної здатності у порівнянні із вимогами УЄФА ЄВРО-2012. Альтернативні підтримуючі аеропорти та розвиток резервних планів є життєво необхідними.

Суттєві зауваження ми отримали щодо реконструкції головної спортивної арени України НСК «Олімпійський». Експерти УЄФА вважають, що проект знаходиться у початковій стадії. Подальші висновки щодо обґрунтування проекту та строків його виконання не можуть бути зроблені допоки не будуть надані оновлені плани та проектна документація. Введення в експлуатацію до середини 2010 року на думку іноземних фахівців є неможливим. Якщо уряд не буде спроможним укласти контракт на єдиного виконавця проектних та підрядних робіт до червня, роботи з проектування скоріше за все не завершаться вчасно для того, щоб розпочати будівництво у жовтні 2008 року. Якщо будівельні роботи не розпочнуться до кінця 2008 року комісія УЄФА більше не буде вважати проект можливим для реалізації.

У зв`язку з надзвичайною важливістю для України проведення ЄВРО 2012 на високому рівні з одного боку, та з іншого, з проблемами, які залишаються без вирішення, Президент Віктор Ющенко звернувся до Голови Уряду з листом, в якому перш за все просив звернути увагу на незавершеність підготовки програмно-планових документів, зокрема, відсутність галузевих програм підготовки до Євро-2012 Міністерства закордонних справ, Міністерства палива та енергетики, Міністерства навколишнього природного середовища, неузгодженість з відповідними центральними органами виконавчої влади регіональних програм Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Хмельницької областей та відсутність пакету проектів нормативно-правових документів, які повинні забезпечити належний рівень проведення чемпіонату.

Глава держави також попросив у найкоротші строки спільно з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, іншими заінтересованими структурами та організаціями усунути існуючі суперечності, знайти компромісні варіанти розв`язання проблемних питань підготовки аеропортів, терміново розробити і затвердити генеральні плани та концепції розвитку основних та резервних аеропортів міст, що приймають чемпіонат.

Президент вимагає активізації розбудови автомобільного сполучення, зокрема, автомобільних доріг загального користування в напрямку Польщі, міст, в яких відбуватимуться матчі чемпіонату, Автономної Республіки Крим, а також доріг за спеціальними туристичними маршрутами, узгодження їх з відповідними пунктами пропуску на кордоні держави тощо.

Для належної підготовки залізничного сполучення Віктор Ющенко запропонував Уряду створити робочу групу із залученням відповідних центральних органів виконавчої влади, інших державних установ та організацій для розгляду інвестиційних проектів, зокрема, проекту будівництва «Євроколії» у м. Львові, та підготовки відповідних висновків.

Для запобігання зволіканням із виконаннями доручень Президента, а також для координації роботи усіх органів влади, що причетні до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року, створена та активно працює Координаційна рада, Головою якої є Президент України. Саме діяльність цього координуючого органу повинно покласти край постійним суперечкам різноманітних осіб та організацій, задіяних у організації проведення Євро 2012 в Україні, щодо обсягів повноважень, контролю за розподілом фінансів та визначення переможців тих чи інших конкурсів та тендерів по участі у проекті. Уся інформація щодо діяльності Координаційної Ради та стану справ по підготовці української частини ЄВРО 2012 буде викладена на сайті цього органу, який розробляють українські фахівці з урахуванням європейських стандартів та новітніх тенденцій.

Досвід, в тому числі особистий, свідчить про те, що лише сильна та відповідальна особистість спроможна довести до успішного кінця справу, де занадто багато учасників думає не про загальний результат, а про власну вигоду. Тому я впевнена, що саме Президент і очолювана їм Координаційна Рада стануть потужним, працездатним, інтелектуально насиченим, жорстким у питаннях звітів, та об`єднуючим для різноманітних учасників проекту органом, що доведе Європі: Україна, як справжня європейська держава, високо цінує довіру, яку їй продемонстрував футбольний світ, та завжди сумлінно виконує взяті на себе зобов`язання заради добробуту власного народу та щастя мільйонів вболівальників футболу у всьому світі.

Оксана Слюсаренко,

заступник Глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Верховній Раді України,

секретар Координаційної ради