На Євро-2008 працюватимуть 5 тис. волонтерів з різних країн
Всі волонтери пройшли спеціальну підготовку
На чемпіонаті Європи з футболу 2008 року працюватиме 5 тис. волонтерів, серед яких громадяни найрізноманітніших держав.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, дві третини всіх волонтерів є представниками Австрії і Швейцарії, але загалом у штат набрано громадян 75 держав, включаючи такі екзотичні країни, як Коста-Ріка, Того, Уганда, Індонезія і Непал. Усі вони пройшли навчальні курси і тепер готові до надання допомоги уболівальникам, представникам ЗМІ і гостям чемпіонату.
Волонтери, які будуть зайняті в 14 різних сферах, пройшли спеціальну підготовку - від курсів водіння до розвитку навиків роботи з терміналом з перевірки акредитацій.
Директор Євро-2008 зі швейцарського боку Крістіан МУТШЛЕР відзначив роботу, виконану волонтерами цього місяця.
"Волонтери - це наш перший великий успіх, адже ми одержали близько 18 тис. заявок від кандидатів. Ми стали свідками величезного інтересу, а анкети приходили з усього світла. У восьми містах чемпіонату ми провели близько десяти тисяч інтерв`ю, аби відібрати п`ять тисяч волонтерів", - сказав він.
За словами К.МУТШЛЕРА, в шести містах працюватиме по 500 волонтерів, а в Базелі і Відні їх буде вдвічі більше.
«Волонтери допомагатимуть у сфері транспорту, обслуговування, працюватимуть з пресою і на стадіонах", - сказав він.
Як відомо, чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 7 по 29 червня в Австрії і Швейцарії.