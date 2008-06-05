Червоненко заявляє про нав`язування Archasia Design Group підрядника
Він незадоволений фінансуванням процесу підготовки до Євро-2012
Голова Національного агентства з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген Червоненко заявляє про спроби нав`язування компанії Archasia Design Group (Тайвань) підрядника з виконання робіт по реконструкції НСК "Олімпійський".
Про це він сказав, виступаючи на 5-му Українському інвестиційному форумі "Україна-2008: реальність і перспективи", організованому "Альфа-банком".
"Тепер йдуть спроби переможцеві (Archasia Design) просто нав`язати підрядника", - сказав він.
При цьому Червоненко не уточнив, хто саме здійснює такі спроби.
Він відзначив, що Archasia Design має право сама вибирати підрядника робіт і застеріг ініціаторів такого тиску від подібних дій.
"Якщо це відбудеться, то можете забути про інвестиції в Євро", - підкреслив Червоненко.
Крім того, він висловив незадоволення слабким фінансуванням процесу підготовки до проведення Євро-2012.
Як вже повідомлялося, 14 квітня Archasia Design стала переможцем конкурсу з розробки проекту реконструкції НСК "Олімпійський" в Києві.
"Українські новини"