Червоненко заявляє про нав`язування Archasia Design Group підрядника

Голова Національного агентства з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген Червоненко заявляє про спроби нав`язування компанії Archasia Design Group (Тайвань) підрядника з виконання робіт по реконструкції НСК "Олімпійський".

Про це він сказав, виступаючи на 5-му Українському інвестиційному форумі "Україна-2008: реальність і перспективи", організованому "Альфа-банком".

"Тепер йдуть спроби переможцеві (Archasia Design) просто нав`язати підрядника", - сказав він.

При цьому Червоненко не уточнив, хто саме здійснює такі спроби.

Він відзначив, що Archasia Design має право сама вибирати підрядника робіт і застеріг ініціаторів такого тиску від подібних дій.

"Якщо це відбудеться, то можете забути про інвестиції в Євро", - підкреслив Червоненко.

Крім того, він висловив незадоволення слабким фінансуванням процесу підготовки до проведення Євро-2012.

Як вже повідомлялося, 14 квітня Archasia Design стала переможцем конкурсу з розробки проекту реконструкції НСК "Олімпійський" в Києві.

"Українські новини"