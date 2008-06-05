УЄФА не збирається забрати Євро-2012 в України і Польщі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заперечив повідомлення про те, що він нібито думає забрати Чемпіонат Європи 2012 року в України та Польщі. Ця інформація не відповідає дійсності, заявив представник УЄФА інформагентству «Франс-прес». Раніше німецькі джерела повідомили, що в УЄФА нібито ведуться посилені консультації про можливість проведення першості в іншій країні. Причиною називалася недостатня підготовка України та Польщі до проведення Чемпіонату, зокрема проблеми з інфраструктурою. В липні голова УЄФА Мішель Платіні планує особисто відвідати Україну та Польщу й ознайомитися з ходом підготовки до Євро-2012.

Німецька хвиля