Донеччину інспектують до Євро-2009 серед юнаків

Експерт УЄФА Клаудіо Негроні провів інспекцію спортивних споруд і готелів Донецька і Маріуполя у рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2009 року з футболу серед юнаків до 19 років в Україні.

Як повідомили УНІАН у Національному агентстві з підготовки Євро-2012, на Донеччині експерт УЄФА мав зустрічі з першим заступником голови облдержадміністрації С. Дергуновим, головою обласної ради А. Близнюком, представниками Федерації футболу України.

Пан Негроні повідомив про свої попередні висновки як експерта УЄФА щодо підготовки Донеччини до проведення Євро-2009.

На його думку, органи влади як у центрі та на місцях забезпечили високий рівень підготовки регіону, його спортивної інфраструктури до майбутніх матчів Євро-2009. Експерт УЄФА висловив думку про те, що юнацький чемпіонат стане серйозним іспитом для України у плані підготовки до Євро-2012.