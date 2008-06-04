Підготовку готельного господарства Харкова та області визнано задовільною

Динаміку підготовки готельного господарства Харкова та області визнано задовільною

Третій етап роботи міжвідомчої групи з питань моніторингу інвестиційних проектів з будівництва та реконструкція готельної мережі в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу пройшов у Харкові та області.

Як повідомили УНІАН у Національному агентстві з проведення Євро-2012, під час перебування у регіоні міжвідомчою групою проведено зустрічі з керівниками міста і області, зокрема з першим заступником міського голови – керівником програми Харків-Євро-2012 О. Кравцовим іншими відповідальними посадовцями та фахівцями місцевих органів влади, а також представниками іноземних та вітчизняних інвесторів.

Члени міжвідомчої групи ознайомилася з процесом підготовки таких об’єктів, як готелі: «Вікторія», «Мир», «Космополіт», «Аврора», «Бібіков», «Харків» у місті Харкові, «Сонячний» у Дергачівському районі, гуртожитки Національної юридичної академії Я.Мудрого, санаторій «Роща» у Харківському районі, розважально-готельний комплекс «Карнавал» у Зміївському районі, тренувальні бази: ФК«Металіст» та ФК «Харків» у смт Високий, а також стадіон «Динамо». Також були обстежені земельні ділянки, що відведені для будівництва 5-ти та 4-х зіркових готелів, вивчено умови та особливості інвестиційних проектів.

На підсумковій нараді було визнано задовільною динаміку підготовки готельного господарства міста та області.

У зв`язку з тим, що у регіоні, навіть з урахуванням запланованого будівництва, залишається дефіцит номерного фонду у 5-зіркових готелях, що необхідні для розміщення офіційних делегацій, органам виконавчої влади міста та області запропоновано відшукати додаткові варіанти.

Також було вирішено розглянути пропозиції Харківської міської ради про спільні з Полтавською міською радою дії щодо забезпечення гостей чемпіонату додатковими послугами готельного господарства та розвитку туристичної інфраструктури згідно вимог УЄФА ( відповідно до підписаної Угоди про співпрацю між міськими радами Харкова і Полтави).

Наступний етап роботи міжвідомчої групи пройде в Одесі.