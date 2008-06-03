Президент провів зустріч з питань підготовки Євро-2012
Президент приділив особливу увагу реконструкції "Олімпійського"
Президент провів зустріч з питань підготовки ЄВРО-2012
Президент України Віктор Ющенко провів зустріч з міністром у справах сім`ї, молоді та спорту Юрієм Павленком та головою Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євгеном Червоненком.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, основна тема зустрічі – підготовка і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Глава держави приділив особливу увагу ситуації, що склалася з підготовкою аеропортів до цієї події, та реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві.
Під час зустрічі міністр у справах сім`ї, молоді та спорту доповів Президентові про підготовку до реконструкції НСК «Олімпійський». Зокрема, йдеться про визначення Міністерством як замовником реконструкції компанії-переможця конкурсу на кращий архітектурний проект комплексу.